Frase de Liliana sobre o sinal de consentimento leva a Voz a reagir: «A vontade é muita?»

No Última Hora do Secret Story 9, Durante a madrugada, depois de mais um dia de costas voltadas, Liliana assume que tem saudades do Fábio. O concorrente responde que é a amiga que o descarta e Liliana considera que Fábio tem dificuldade em comunicar. O concorrente confirma que consegue ser frio e, questionado pela Liliana nega estar farto da amiga. Em confessionário, nenhum dos dois esconde a vontade que têm em estar juntos…
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
