Frente-a-frente: Concorrentes tomam partido entre Vera e Leandro

No Especial do Secret Story 9, Vera e Leandro foram colocados frente-a-frente após o confronto que ocorreu no final da gala. Durante o embate, Leandro manteve a sua posição, insistindo que em nenhum momento julgou Vera pela cumplicidade com Dylan, tentando justificar o seu ponto de vista perante os colegas e o público. Após a conversa, os restantes concorrentes foram convidados a posicionar-se sobre quem tinha razão, tornando a situação ainda mais dramática. A reação coletiva revelou-se clara: a grande maioria deu razão a Vera.