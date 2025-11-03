Frente a frente entre Marisa e Pedro Jorge deixa a casa ‘em chamas’

No Secret Story 9, Marisa lançou várias farpas a Pedro Jorge e acabou por atacá-lo diretamente. O concorrente não se ficou e respondeu de imediato, comparando-a a Ana Cristina e Raquel. O ambiente entre os dois tornou-se ainda mais tenso, e a discussão parece longe de chegar ao fim. A certa altura, Pedro Jorge levantou-se e aproximou-se de Marisa, enquanto a concorrente, exaltada, repetia: «Falo como eu quiser».

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!