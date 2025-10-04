Fúria e Caos: Lídia e Pedro vivem confronto explosivo que paralisa a casa

No Secret Story 9, Lídia e Pedro protagonizaram a discussão mais intensa desta edição até ao momento. Pedro não conseguiu tolerar as provocações da colega e acabou por ceder à pressão, explodindo em gritos e acusações duras. A tensão atingiu tal ponto que os outros concorrentes tiveram de intervir para tentar acalmar os ânimos, que estavam completamente exaltados.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.