Furiosa, Marisa vira costas ao marido, Pedro Jorge

No Secret Story, Vive-se uma grande discussão entre o grupo do Gang dos Frescos. Pedro ameaça, mesmo, mudar de quarto. Marisa mostra-se furiosa e acaba a abandonar a discussão a meio.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:



ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Mantenha-se a par dos últimos acontecimentos:

Continue a acompanhar tudo no site do Secret Story e na