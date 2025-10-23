Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

No Secret Story 9, Dylan mostra-se furioso com as críticas dos colegas, depois de este ter usado um termo infeliz para adjetivar Leandro. Enervado, o concorrente ameaça mesmo desistir. Veja a reação.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

