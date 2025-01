Gabriel Sousa duvida da amizade de Daniela e Tiago: «Mais cedo ou mais tarde vai ter de lhe dar um pontapé no rabo»

No Secret Story - Desafio Final, depois do Especial, o Gabriel desabafa com a Inês pois sente que tem de estar em discussões para ser falado. Diz que sabe que a Daniela e o Tiago vão acabar por discutir mais cedo ou mais tarde e assume que fica triste por ser visto como uma planta. A Inês não concorda que o amigo seja planta, mas o Gabriel diz que nunca lhe chamaram planta na vida, só aqui, e acrescenta que gostava de ser visto como divertido. A amiga acaba por consolá-lo pois, para si, ele é o mais divertido!