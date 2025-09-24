«Gang dos Frescos» e «Reis da Treta»: Conheça os dois grupos da casa

No Secret Story 9, a Voz lançou um novo desafio e pediu aos concorrentes que se separassem em grupos. A divisão não tardou a gerar impacto no jogo: de um lado surgiu o “Gang dos Frescos”, liderado por Leandro, e do outro os “Reis da Treta”, com Dylan à frente. A formação destas equipas promete agitar ainda mais a casa e acentuar rivalidades já existentes.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

