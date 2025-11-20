Gangue dos Frescos ‘massacra’ Marisa? Eis o que dizem os concorrentes

No Secret Story 9, a Caixa dos Mexericos voltou a ‘pegar fogo’ à casa, a troca de farpas não se fez esperar. No Especial, os concorrentes reagiram aos comentários e o ambiente foi tenso. Durante a dinâmica, Marisa foi apontada como alvo de ‘massacre’ por parte do Gangue dos Frescos. Saiba a opinião dos concorrentes.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
