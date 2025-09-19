«Ganhava muito mais em assumir, mas pôs a viola ao saco»: Fábio é criticado por Jéssica

No Diário do Secret Story 9, as lágrimas de Pedro depois de ser ofendido foram comentadas por Jéssica Vieira, Adriano Silva Martins e Teresa Silva. Os comentadores não pouparam nas críticas a Fábio, que foi o autor da frase. Veja tudo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

