Gesto de Pedro deixa Marisa radiante

No Secret Story 9, Marisa Susana acusa Marisa de 'dar espetáculo'. As duas amigas ficaram de costas voltadas. Pedro intervém e acaba por mandar os colegas calar, agindo em defesa da Mulher. A reação de Marisa é hilariante, a concorrente não consegue parar de sorrir. Veja o momento.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País