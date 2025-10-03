Gesto inesperado de Sandro leva todos às lágrimas… e envolve um pudim

No Secret Story 9, Sandro proporcionou um momento hilariante que deixou todos às lágrimas… de tanto rir! Ao tentar saborear um pudim que tinha na boca, o concorrente acabou por provocar gargalhadas gerais entre os colegas, mostrando o seu lado mais divertido e descontraído. O momento descontraído trouxe leveza à casa e não passou despercebido a ninguém.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
