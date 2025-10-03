Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Gesto inesperado de Sandro leva todos às lágrimas… e envolve um pudim

No Secret Story 9, Sandro proporcionou um momento hilariante que deixou todos às lágrimas… de tanto rir! Ao tentar saborear um pudim que tinha na boca, o concorrente acabou por provocar gargalhadas gerais entre os colegas, mostrando o seu lado mais divertido e descontraído. O momento descontraído trouxe leveza à casa e não passou despercebido a ninguém.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Hoje às 14:28
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Liliana sobre Bruna: «Faz-me julgamento físico»
06:40

Liliana sobre Bruna: «Faz-me julgamento físico»

20:31
Às escondidas: Marisa e Pedro Jorge em bate-boca
04:12

Às escondidas: Marisa e Pedro Jorge em bate-boca

19:55
Vera explode contra colegas: «São todos grandes otários»
04:17

Vera explode contra colegas: «São todos grandes otários»

19:52
Especial em chamas: Lídia acusa Ana Cristina e Dylan responde a insultos sobre Vera
04:13

Especial em chamas: Lídia acusa Ana Cristina e Dylan responde a insultos sobre Vera

19:40
Conversas no jardim: Lídia e Joana falam de Rui e lançam críticas a colegas
06:36

Conversas no jardim: Lídia e Joana falam de Rui e lançam críticas a colegas

19:36
Leandro arrisca no confessionário: aposta que segredo de Sandro é «sou transformista»
00:57

Leandro arrisca no confessionário: aposta que segredo de Sandro é «sou transformista»

19:27
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral
01:17

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

Hoje às 15:45
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Hoje às 13:04
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

1 out, 11:11
Alerta confessionário: Sandro convence Liliana a terminar tudo com Zé
04:45

Alerta confessionário: Sandro convence Liliana a terminar tudo com Zé

Hoje às 17:03
Ver Mais

Notícias

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Há 2h e 58min
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Hoje às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Hoje às 16:28
Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Hoje às 15:59
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Hoje às 15:16
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story
03:33

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story

Hoje às 09:39
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque
02:59

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

Ontem às 19:46
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Há 2h e 58min
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Hoje às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Hoje às 16:28
A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

Hoje às 12:21
Jéssica Vieira conta tudo sobre ausência das redes sociais
02:55

Jéssica Vieira conta tudo sobre ausência das redes sociais

Hoje às 10:35
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

Hoje às 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Hoje às 13:08
Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Hoje às 10:36
Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Ontem às 17:58
Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Ontem às 16:37
Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Ontem às 15:26
Ver Mais Outros Sites