Gonçalo destroçado depois de todos receberem sanção por causa de actos seus

O Especial do Secret Story - Casa dos Segredos de hoje, terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024, com Cristina Ferreira, começou em grande, com uma sanção!

Os concorrentes foram confrontados com imagens do que aconteceu nas últimas horas na casa mais vigiada do país, em que se vê Gonçalo a não cumprir algo que lhe foi incutido na gala (ficar responsável pela cozinha), e Leo a não respeitar uma das regras mais importantes da casa, «o que se passa no confessionário, fica no confessionário».

A sanção aplicada a todos deixou muitos de boca aberta!

Momentos depois, Gonçalo isola-se no quarto com Margarida, a chorar por tudo o que aconteceu.