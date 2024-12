Os melhores Mexericos estão de regresso e dão o mote para mais um momento de discórdia. O Gonçalo é criticado por ter ficado mais confiante e sentir que é dos preferidos do público. O concorrente assume que nem sempre sentiu essa confiança, mas o facto de o público votar para se manter no jogo, mudou esse fator. Considera que é merecedor de estar no programa e a Voz questiona se a Renata e o Leo, por não irem a nomeações tantas vezes, não o são. O Leo afirma que nunca teve dúvidas do seu valor, garantindo que preferiu não ser nomeado. O Gonçalo atira que o Leo é orgulhoso e não vai admitir que seria melhor ser salvo das nomeações do que não ser nomeado. O Leo insurge-se, reforçando que, ao contrário do Gonçalo, não tem problemas de confiança pois sabe que foi protagonista desde o início.