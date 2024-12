Gonçalo e João Ricardo criticam ego insuflado de Marcelo: «Está soltinho»

No Secret Story - Casa dos Segredos, como chefe de limpezas da semana anterior, o Heitor destaca o Gonçalo, o Leo e o Marcelo como os concorrentes que e esforçaram menos. Depois de votarem, o Marcelo é eleito o chefe de limpezas da semana e a Voz informa que o concorrente conta com a ajuda do Gonçalo e do Leo. O Marcelo não quer a companhia do Gonçalo, no entanto, admite que até é boa ideia pois a Margarida vai atrás. A concorrente insurge-se e questiona qual é o problema em ajudar. O Marcelo pede calma à Margarida, enquanto o João e o Gonçalo gozam o prato e comentam a mudança de postura do concorrente. O Gonçalo atira que o Marcelo está diferente desde a saída do Ruben e o no chefe de limpezas contesta que o mais novo é que está com o ego elevado.