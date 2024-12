Gonçalo faz retrospetiva: «Olhar para a Margarida é algo que me deixa bastante orgulhoso»

No Secret Story - Casa dos Segredos, no seu momento intimista de reflexão, o Gonçalo admite que entrou na Casa com pouca confiança e que a foi conquistando ao longo do jogo. Aconselha futuros concorrentes a nunca perderem a sua essência, pois foi isso que ele fez. Descobriu com esta experiência que é muito protetor com a namorada e que afinal não precisava de o ser. Quando sair da casa, imagina-se a ser exatamente o mesmo que era antes.