Gonçalo garante: «Quando se trata de João parece que ninguém consegue falar nada que vá contra o João»

No Secret Story, Gonçalo desabafa com a Margarida, afirmando que vai dar sempre a sua opinião e expor tudo o que acontece na casa. A Margarida aconselha o Gonçalo a não insistir no mesmo assunto, acreditando que o João não agiu com maldade na atividade e estava a proteger o Leo. Irritado, o Gonçalo atira que vai deixar de falar com a Margarida, considerando que não têm a mesma opinião. Termina dizendo vai estar sozinho na casa até dia 31 de dezembro. No confessionário, o concorrente condena os comportamentos do João, lamentando que ninguém lhe faça frente.