Gonçalo implacável com Renata: «Ao final do dia é que conseguiu perceber que se sentiu desconfortável»

No Secret Story - Casa dos Segredos, em lágrimas, a Renata desabafa com o Heitor, referindo que foi burra ao não exprimir o que sentia, pois achava que era algo básico. Ao mesmo tempo, na sala, o João afirma que se a Renata se sentiu desconfortável deveria ter cortado o mal pela raiz. O Gonçalo considera que a Renata esperou por um momento conveniente para manifestar o seu desconforto. O concorrente condena ainda o João por fazer de conta que não sabia do assunto e o João exalta-se, contestando que o tema é entre o Diogo e a Renata, e o Gonçalo, mais uma vez, está a ir contra si.