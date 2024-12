Gonçalo indignado com posição de João Ricardo: «Isto aqui é só cegos»

No Secret Story - Casa dos Segredos, no alpendre, a indignação do João quanto a ser representado pela Renata continua a ser tema. O Gonçalo recorda que há algumas semanas também foi contra o facto de estar a ser representado e ninguém lhe deu ouvidos, considerando que o João está a ser incoerente. O Gonçalo mostra-se muito revoltado e, na pérgula, o Leo lança várias larachas, achando graça às palavras do mais novo. O Maycon chama a atenção do angolano por estar a interromper o discurso do Gonçalo e os dois envolvem-se numa discussão. O Leo demonstra estar bastante revoltado com as acusações do brasileiro e, nas suas costas, garante que ninguém o vai intimidar e que o problema do Maycon é “ter um corpo de adulto quando na verdade é uma criança”.