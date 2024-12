Gonçalo questiona Renata sobre Diogo Alexandre: «Em que momento do dia percebeste que esta atitude te deixou desconfortável?»

Durante a atividade do “chupa limão”, a Renata confronta o Gonçalo questionando o que aprendeu depois de ver as imagens polémicas do seu confronto com o Diogo. O Gonçalo considera que a Renata devia ter revelado logo que estava desconfortável, condenando que neste momento tudo seja um problema para a concorrente e para o Maycon. A Renata contesta que o Gonçalo está a ser parcial, não querendo saber o seu lado da história. O concorrente insiste em saber em que momento a Renata sentiu que havia flirt por parte do Diogo e a nortenha remata que precisou de desconstruir a situação na sua cabeça para perceber o quão incomodada estava.