No "V+ Fama" do passado dia 13 de fevereiro, Adriano Silva Martins recebeu em estúdio António Leal e Silva, Cláudia Jacques e Guilherme Castelo Branco para comentarem as mais recentes notícias do mundo dos famosos.

Um dos temas em destaque foi a mais recente notícia sobre Gonçalo Quinaz. O antigo futebolista vai casar com a mulher da sua vida e falou, em exclusivo, ao programa. Veja tudo, no vídeo em cima.