No Secret Story- Casa dos Segredos, os concorrentes acordaram repentinamente com uma missão natalícia! Pela casa, estão espalhados 35 chapéus de Pai Natal de diferentes cores – vermelhos, verdes, azuis, rosa e dourados. Cada chapéu esconde um valor positivo ou negativo. Depois de terminarem a missão, os concorrentes reúnem-se na sala e anotam no quadro os chapéus que cada um encontrou.