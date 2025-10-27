«Gostas de me inferiorizar enquanto mulher!»: Liliana dispara para Ana Cristina e Inês surpreende a tomar um lado

No Secret Story 9, na dinâmica da Cadeira Quente, Liliana e Ana Cristina entram em discussão e Liliana diz que a concorrente só gosta de a "inferiorizar" enquanto mulher. Liliana acha que Ana Cristina tem confrontos com as pessoas e depois acaba a chorar na casa de banho, o que, segundo ela, mostra que não tem arcaboiço para aguentar o jogo. Inês segue a concordar com Liliana e vira-se para Ana Cristina.
Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».