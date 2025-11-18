Grande discussão de Marisa e Pedro Jorge levanta suspeitas de segredo

Marisa mantém-se indignada com a decisão de Pedro de escolher Liliana como subchefe, ignorando os elementos do Gangue dos Frescos. A concorrente afirma que não se candidatou a Chefe de Limpezas para depois dar o voto ao marido e ver Pedro escolher alguém que, segundo ela, já o prejudicou no jogo. A tensão entre o casal volta a aumentar e, no confessionário, Leandro admite estar confuso, dizendo que algo lhe deve ter escapado para Marisa reagir de forma tão intensa. De regresso à discussão, Pedro acusa Marisa de ser vingativa, má e rancorosa.