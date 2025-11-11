Grávida na casa? Casal secreto? Teorias sobre Marisa e Pedro não param de surgir

No Secret Story, Pedro e Marisa Susana falam sobre pistas de segredos e entre trocas e baldrocas as teorias começam a surgir. Marisa Susana acredita que Inês está grávida e o pai é Dylan. Bruna e os seus aliados também têm acesso a uma pista para o segredo de Dylan e o rapaz esforça-se por desviar as atenções. Liliana pondera haver um casal na casa apontando para Marisa e Pedro, no entanto, Dylan acha descabido.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!