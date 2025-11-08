Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'

No Secret Story 9, os concorrentes começam a suspeitar que Marisa poderá estar grávida. Pedro sugere à Mulher que podem usar essa teoria para proteger o segredo. No entanto, Marisa aproveita o momento para chamar a atenção do Marido por ter partilhado uma teoria de segredo com Liliana, o que rapidamente gera uma discussão entre os dois.
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story