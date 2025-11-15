No Extra do Secret Story 9, Leandro tem uma discussão acesa com as Marisas e com Pedro, e tudo porque este tem vindo a afastar-se do Gangue dos Frescos e a aproximar-se de Ana Cristina e Bruna. Os colegas não sabem que Leandro está em missão e arrasam-no.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Gritos e farpas: Leandro entra em confronto com os ‘amigos’ e o inesperado acontece
- Secret Story
- Hoje às 01:08
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:58
Gritos e farpas: Leandro entra em confronto com os ‘amigos’ e o inesperado acontece
Hoje às 01:08
02:29
Liliana recorda ex-noivo Zé: «Há coisas que eu desculpei que para mim são imperdoáveis»
Há 6 min
01:26
Marisa Susana sobre Liliana ter posto fim ao noivado na casa: «Eu era capaz de ter feito o mesmo»
Há 8 min
06:41
Marisa Susana sobre Bruna: «Afastei-me dela, não quero uma pessoa que esteja sempre a inferiorizar»
Há 9 min
02:44
Pedro avisa Leandro: «Quando souberes o meu segredo até cais para o lado»
Há 35 min
02:09
Ana Cristina e Pedro trocam provocações logo de manhã. Veja o momento tenso
Há 49 min
01:23
Leandro em forte discussão com Liliana: «Intrometida, mete-te na tua vida»
Há 59 min
03:08
Liliana desiludida com Fábio: «Nem dormiste abraçado a mim»
Há 1h e 0min
04:52
Ana arrasa Leandro: «Tem muito paleio e não faz nada, é cada tiro ao lado»
Há 1h e 8min
01:46
«Está apagadíssimo»: Liliana, Ana e Ana Cristina criticam Pedro e Marisa ouve tudo
Há 1h e 14min
01:46
Intimidação? Ana Cristina avisa Leandro: «Estou-te a pedir para não voltares a repetir»
Há 1h e 24min
00:51
Marcia Soares faz revelação sobre homem misterioso: «O que ninguém sabe, ninguém estraga»
Há 1h e 52min
02:12
Ana Cristina fala em segredo de «milagre» à frente de Ana. Veja a reação
Hoje às 02:10
05:38
Marisa Susana e Liliana voltam a falar nas costas de Marisa e a arrasá-la: «Os amigos que se lixem»
Hoje às 01:17
04:00
Toda a verdade por trás do pequeno-almoço de Leandro com a «ficha tripla», que gerou o caos
Hoje às 00:17
04:35
Ninguém esperava que eles se declarassem a Marisa e Pedro. E os deixassem em lágrimas
Hoje às 00:08
02:07
Marisa elogia recusa de Pedro em ir para o quarto secreto com Liliana. Mas conversa acaba mal: «Sai»
Hoje às 00:05
01:35
Noite animada: Concorrentes cantam e dançam ao som de Jorge Guerreiro, mas são interrompidos
Ontem às 23:54
01:19
Inês avisa Dylan: «Estão a tentar desvalorizar e deitar abaixo o que tu sentes, é ridículo»
Ontem às 23:23
02:35
Bruna arrasa carta de Fábio para Dylan: «É super falso»
Ontem às 22:35
04:37
Marisa desfaz-se em lágrimas com uma bonita declaração de amor... e não é de Pedro Jorge
Ontem às 22:15
08:51
Pedro Jorge emociona-se com carta de amor... e não é de Marisa
Ontem às 22:11
06:50
Depois de um confronto que quase acabou mal, Fábio surpreende ao escrever carta de amor a Dylan
Ontem às 22:01
06:50
Concorrentes recebem cartas de amor e a de Dylan não foi escrita por inês
Ontem às 22:00
03:30
Discussão acesa no Secret Story 9: Liliana, Pedro e Marisa Susana em confronto após o Especial
Ontem às 21:48
04:34
Marisa furiosa com Leandro: «Nunca mais te conto nada. Até já estou nervosa»
Ontem às 21:14
04:34
«És mal-agradecido!»: Marisas e Pedro caem em cima de Leandro
Ontem às 21:14
05:04
Lágrimas, gritos e insultos: As imagens completas da discussão entre Liliana e Dylan
Ontem às 19:44
02:31
Tensão alta: Após confronto que quase corre mal, Dylan e Fábio trocam olhares provocatórios
Ontem às 19:34
05:03
Dylan faz duras acusações: «Lá fora, sempre que alguém se meter com ela, o Fábio vai...»
Ontem às 19:32
04:05
Marisa é «falsa» com Leandro? Amizade posta em causa: «Alguém quer que me chateie...»
Ontem às 19:25
03:49
Marisa Susana tem interesse em Pedro? Marisa acredita que sim e mostra-se desconfortável: «Ciumenta»
Ontem às 19:21
02:53
Fim da amizade? Marisa Susana deixa aviso a Pedro: «Está a meter-se com quem não devia»
Ontem às 18:48
05:20
Dylan ataca Fábio e Liliana: «Estão com medo de não serem o casal favorito»
Ontem às 18:43
05:20
Dylan assume que "usou" Vera e recebe duras críticas: «Deixas muito a desejar»
Ontem às 18:43
03:36
Depois da polémica, 'Gelado' invade a casa e assalta a dispensa! Veja as imagens hilariantes
Ontem às 18:36
03:58
«Hipocrisia!»: Leandro convida rivais para 'date' especial... e deixa Liliana, Marisa e Pedro em fúria
Ontem às 18:27
01:20
Ana Cristina e Leandro em acesa discussão: «És tão mentiroso!»
Ontem às 18:20
02:27
A ferver! Ataque cerrado a Leandro no concílio de nomeados: «Só queres atenção»
Ontem às 18:16
01:21
Inês ficou mais forte por causa de Dylan? Concorrentes comentam: «Com o enredo de casal...»
Ontem às 17:38
01:14
Liliana e Marisa Susana 'rasgam' Marisa: «Tudo o que ela diz, é pelas costas»
Ontem às 16:38
02:27
«Estás com ciúmes?»: Pensativo, Fábio 'rejeita' Liliana e lança algumas farpas
Ontem às 16:36
01:40
Novo grupo? Marisa Susana aproxima-se de Fábio e Liliana e teme consequências: «A casa toda...»
Ontem às 16:25
01:49
Liliana e Marisa Susana unidas em sessão de fofoca, e 'rasgam' concorrente: «Não gosto das atitudes...»
Ontem às 16:18
01:58
Fábio é atacado pelos colegas: «O mono não sai da cama. Só come e dá beijos à Liliana»
Ontem às 15:47
02:43
Eles já não se largam! Dylan e Inês perdem-se aos beijos no alpendre
Ontem às 15:03
02:38
Marisa Susana tem raciocínio certeiro sobre segredo
Ontem às 14:53
01:30
Liliana recorda momento com Fábio em ‘tom maroto’
Ontem às 14:36
02:00
Dylan lança farpa sobre Fábio: «Está vestido de verde, cor de planta»
Ontem às 13:27
03:54
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio
Ontem às 13:16
07:19
Em exclusivo: Diogo Bordin deixa mensagem inesperada a Carolina Braga
Ontem às 12:54
03:01
Dylan acusado de fazer jogo de casal fica indignado: «Está-me a meter um raiva»
Ontem às 12:33
03:03
Ana aponta o dedo ao jogo de Pedro: «Forçadíssimo desde o início»
Ontem às 12:23
01:21
Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»
Ontem às 12:09
00:46
Pós-Concílio Explosivo: Ana Cristina e Leandro entram em confronto
Ontem às 12:08
02:54
Berros. Concílio dos nomeados acaba em discussão de Ana Cristina e Leandro
Ontem às 11:59
06:54
Concílio dos Nomeados: Leandro sem filtros: «Por mim saía um por um»
Ontem às 11:56
03:22
Clima Explosivo: Ana e Pedro atacam-se durante o Concilio dos Nomeados
Ontem às 11:48
04:17
Pedro Jorge mostra-se confiante: «Posso acrescentar ainda mais ao jogo»
Ontem às 11:44
04:10
Tenso. Dylan rebate críticas e afirma: «Ontem o Fábio queria-me espancar»
Ontem às 11:43
03:01
Dylan segue um padrão? Ana acusa o concorrente de ser «Cansativo e Repetitivo»
Ontem às 11:41