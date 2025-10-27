Gritos e mais gritos. Ana e Liliana entram em rota de colisão: «Estás com o rabinho preso!»

No Secret Story, os concorrentes enfrentam uma dinâmica e são desafiados a darem os parabéns a um colega. Após Inês entregar um cartão a Ana, Liliana entra em cena e diz que não concorda nada. A discussão entre ambas explode e as concorrentes gritam na cara uma da outra. Liliana recorda o momento em que Ana pegou na sua mala e despejou-a em cima da cama. O caos instala-se!
Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».