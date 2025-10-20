Gritos e mais gritos: Liliana berra na cara de Ana e acaba em lágrimas no colo da amiga

No Diário do Secret Story 9, Na mesa de refeições, Ana critica o facto de Liliana ter falado nos sobrinhos da Ana Cristina. Liliana junta-se à conversa e justifica que fez apenas uma comparação. Ana atira que pode fazê-lo de outra forma, sem usar pessoas exteriores. Fora de si, Liliana atira que Ana não a defendeu quando o Dylan falou da sua família. As duas discutem de forma acesa e Liliana vira costas. Ana Cristina surge e pede para não falarem dos seus assuntos por si. No quarto, Liliana vai às lágrimas e confessa que está farta que tudo o que faz seja visto como um problema. Fábio escuta o desabafo, mas mantém-se calado, sem se aproximar. Liliana não dá pela sua presença e acrescenta que também fez figura de “otária” no enredo com o concorrente.
Fique a par de tudo o que aconteceu:
Após uma gala atribulada e durante uma noite marcada pelo grande confronto entre Vera e Dylan, que tanto está a dar que falar, Liliana e Ana protagonizaram uma forte discussão que levou a concorrente de Lousada a perder as estribeiras. Pedro Jorge viu-se obrigado a intervir e separar as suas colegas.
Liliana acabou no quarto a chorar compulsivamente e a gritar, a dizer que quer sair do programa e que está farta que tudo o que diga seja um problema. Mariana consola a colega, enquanto Fábio assiste a tudo. Para além disto, Liliana mostra-se completamente abalada com o segredo de Fábio, revelado na gala por Joana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»