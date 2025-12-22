Já chegámos ao whatsapp!
Gritos e palmas sem fim: Estúdio faz ovação a Leandro após resposta polémica e o momento está viral

Na Gala do Secret Story 9, Liliana venceu a prova de acesso ao passaporte para a final, o que significa que é a primeira finalista desta edição. Já na sala, depois de comunicar a Marisa e Inês, a concorrente recebe um comentário polémico vindo de Leandro e a reação do público em estúdio deu que falar. Veja o momento.

  • Secret Story
  • Hoje às 01:04
