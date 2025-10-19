Gritos sem fim: Pedro fala em «ficha tripla» e instala-se o caos na casa

No Secret Story 9, depois da VT que mostrou as confusões na casa, o ambiente aqueceu entre os concorrentes. Fábio ironizou Dylan com a frase: “Olhe para mim, cheio de medo.” Bruna criticou Marisa, dizendo que ela “só sabe levar e trazer”, ao que Marisa respondeu: “Ao menos faço alguma coisa.” As duas acabaram por discutir em direto. Entretanto, Pedro queixou-se da “ficha tripla” envolvendo Ana Cristina, Bruna e Raquel, e o clima de tensão instalou-se de vez na casa.
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17