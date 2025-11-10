Grupo de Dylan arrasa Leandro: «Anda nesta macacada diária»

No Secret Story 9, após mais uma gala de muitas emoções, a Voz reuniu os concorrentes na sala para dar início à cadeira quente. O tema de abertura são as primeiras imagens da gala, que contam com Pedro Jorge como protagonista, mas o clima rapidamente ficou tenso e Leandro voltou também a ser tema. O grupo de Dylan fez várias críticas ao concorrente, acusando-o de falta de coerência e de lógica, estando sempre à procura de protagonismo nas várias situações da casa.

