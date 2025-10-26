Já chegámos ao whatsapp!
Grupo de Dylan fala da aparência e intervenções estéticas de Mariana pelas costas: «Ela é louca»

O tema da aparência física de Mariana voltou a gerar discussão na casa do Secret Story. No alpendre, os concorrentes falavam sobre exercício físico e hábitos de ginásio quando Dylan revelou que a açoreana já pensa em fazer outra cirurgia estética. A conversa rapidamente ganhou força entre os colegas.

Raquel comentou que o rosto de Mariana está “mais gordinho”, enquanto Bruna aproveitou para deixar uma opinião mais crítica: afirmou que não vale a pena recorrer a operações estéticas quando a pessoa mantém maus hábitos alimentares. Dylan acrescentou ainda que Mariana entrou na casa apenas dois meses depois de uma intervenção e que, apesar das recomendações médicas, nunca usa meias de descanso, algo que deveria fazer durante todo o dia.

Raquel especulou que o facto de Mariana andar frequentemente maldisposta pode estar relacionado com essa recuperação e foi mais longe, admitindo que acredita que a colega possa sofrer de um distúrbio alimentar. As observações deixaram o grupo pensativo e voltaram a colocar Mariana no centro das atenções dentro da casa.
 

  • Secret Story
  • Hoje às 11:56
