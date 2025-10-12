Há consenso no 'Fogo': Liliana conquista imunidade e... agradece a Fábio

Na Gala do Secret Story 9, a Voz diz aos concorrentes para se dividirem em grupos de 3, cada grupo com 6 concorrentes. Cada grupo tem de se posicionar em cada um dos elementos: Água, Fogo e Terra. Após fazerem as suas escolhas, cada grupo recebe uma consequência que pode ser boa ou má. O grupo do Fogo recebe uma consequência: imunidade. Liliana justifica o porquê de ter sido esta a receber a imunidade e parece haver consenso.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

