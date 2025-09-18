Há mais para além da missão? Frase mordaz põe em cheque 'relação' de Pedro e Ana

No Secret Story 9, os concorrentes inauguraram a caixa dos mexericos. Pedro e Ana foram visados: «O Pedro e a Ana vão muito além do jogo, o vosso olhar e toque não enganam». Recorde-se que os dois estão em missão de fingirem que se estão a apaixonar. Veja todas as reações.



Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

