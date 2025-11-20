«Há um casal aqui dentro... um amor mais antigo»: Leandro abraça Marisa e lança provocação sobre segredo

No Secret Story 9, Leandro dá um abraço a Marisa e lança uma provocação sobre um sonho que teve de que há este segredo na casa: "sonhei que há aqui um segredo em conjunto... para mim, é: somos um casal". Isto com Pedro Jorge também no quarto. Depois, Leandro vai dando mais detalhes sobre esta sua nova teoria, nomeadamente o facto deste casal que fala ser fruto de um amor antigo e nada a ver com as relações mais recentes na casa.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
