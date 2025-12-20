No Secret Story 9, Liliana desabafa com Inês sobre a vontade que tem de ser mãe. A concorrente confessa que não pode ter filhos para já, sob o risco de o bebé poder vir com uma malformação. Veja tudo.
Há um motivo que impede Liliana de ter filhos com Fábio: «Pode vir com malformação»
- Secret Story
- Há 2h e 51min
