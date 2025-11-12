Há uma nova festa na casa e um detalhe deixa os concorrentes surpreendidos

No Secret Story 9, os concorrentes dão início a mais uma noite de festa na casa mais vigiada do país. O tema é «Polícias e ladrões», com uns vestidos com a farda policial, outros com uma fatiota às riscas brancas e pretas. Contudo, há um detalhe na decoração que salta à vista e deixa os concorrentes surpreendidos: Espalhadas pela festa, estão fotografias dos ex-concorrentes, em formato cartaz, com a mensagem «Procura-se».

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

