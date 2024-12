Heitor com medo de ter passado «pelos pingos da chuva»: «Há comentários que me deitam abaixo»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o Heitor está nomeado e confessa à Renata que lhe custa ouvir que passou pelos pingos da chuva, nomeadamente quando o comparam com Margarida por não se envolverem em discussões. A Renata acha que o Heitor tem sempre uma palavra sábia e diz as coisas certas e o concorrente concorda, acreditando que se mantém na casa por ter cabeça. Na zona da piscina, o João procura dar alento ao Maycon, que lhe diz que está a pensar na gala toda, garantindo que não precisa de ajuda, pois já tem as respostas.