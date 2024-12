Heitor deixa aviso a Diogo Alexandre: «Estás a diminuir o que estou aqui a fazer e não gosto disso»

No Secret Story - Casa dos Segredos, ainda na cadeira quente, o Diogo explica a sua analogia do tubarão com os peixinhos. O Heitor pede para não ser incluído no grupo de peixinhos do João, principalmente porque muitas vezes acaba por ficar com o Diogo quando todos se afastam. Reforça que não quer ser chamado de peixinho, pois isso diminui o seu jogo. O Diogo acata as palavras do concorrente e garante que não o volta a chamar peixinho.