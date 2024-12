Heitor é frontal com Diogo Alexandre: «Estás a diminuir aquilo que estou aqui a fazer e eu não gosto disso»

Diogo Alexandre toma a palavra na cadeira quente do Secret Story - Casa dos Segredos, e comenta que entram «num aquário», os peixes fogem: uma vez no Quarto Azul, Maycon e João saíram da divisão. Heitor pede ao colega para não se orgulhar disto, porque se saem de ao pé dele, é porque o acham inconveniente e “sem noção”. Para além disso, apesar de ele o apelidar de peixinho do João Ricardo, lembra-o de que fica muitas vezes com ele a falar, quando mais ninguém o faz. Heitor pede a Diogo para o deixar de incluir nesses “peixinhos”, pois não gosta dessa caracterização que o diminui.

Diogo Alexandre não nega que convive muitas vezes com Heitor, ainda que não tenha gostado de algumas atitudes, como tomar partidos antes de ouvir ambas as versões. Sente que Heitor ia agindo consigo com base na opinião de outra pessoa.