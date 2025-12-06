Hilariante! Concorrentes criam estratégia para fugir a Leandro

No Secret Story 9, depois de jantar sozinho, Leandro aproveita para boicotar o jantar dos colegas. Começa por recolher todos os talheres da mesa e depois perturba todos os colegas enquanto tentam comer. Para fugir a Leandro, os concorrentes acabam por arranjar maneira de se trancarem no quarto. Recorde-se que, durante o Especial de ontem, os concorrentes foram desafiados a ignorar Leandro durante 24h.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
