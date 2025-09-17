Hilariante! Dylan 'encanta' colegas vestido de noiva... e de saltos altos

No Secret Story 9, Dylan decide vestir um dos vestidos de noiva que Marisa Susana levou para dentro da casa. A concorrente assumiu, na estreia, que gosta de se vestir de noiva diariamente e levou alguns modelos para a casa. O jovem de Viana do Castelo não resistiu em vestir um deles. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
