Hilariante! Dylan 'encanta' colegas vestido de noiva... e de saltos altos

No Secret Story 9, Dylan decide vestir um dos vestidos de noiva que Marisa Susana levou para dentro da casa. A concorrente assumiu, na estreia, que gosta de se vestir de noiva diariamente e levou alguns modelos para a casa. O jovem de Viana do Castelo não resistiu em vestir um deles. Veja tudo.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!