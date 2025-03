Hilariante! Inês Morais tem de usar provérbios nas suas frases e Miguel Vicente é a vítima

No Secret Story - Desafio Final, Inês tem a missão de acabar frases com provérbios e o principal alvo é Miguel, que se encontra a dormir e é acordado com buzinas. A concorrente vai provocando Miguel, dizendo alguns provérbios, para que Miguel saia da cama. Já acordado, Miguel pica Inês e diz que a mesma está desesperada. Em confessionário explica que Inês já percebeu a sua força e nesta reta final está a dar tudo por tudo. Já Inês diz que Miguel não é ouro, mas sim uma pequena purpurina.