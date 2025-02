No Secret Story - Desafio Final, a Joana esconde a mochila com as cápsulas de café dentro de um armário no quarto. O Miguel não descansa até que a encontra, retirando algumas cápsulas. A Joana apanha o concorrente em flagrante e, para contrariar o algarvio, acaba por ceder e dizer que pode tirar as cápsulas de café que quiser…