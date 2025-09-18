Hilariante! Leandro desconfia do segredo de Pedro, mas utiliza termo insólito

No Secret Story 9, Leandro partilha as suas suspeitas sobre o segredo de Pedro. Acredita que o concorrente “sofre de brochismo”, deixando-o muito confuso. Em confessionário, Pedro continua incrédulo e acha que são termos que não deviam ser usados em televisão. Veja o momento hilariante.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
