No Secret Story 9, Liliana foi desafiada pela Voz a causar o caos no coro da manhã desta segunda-feira. O resultado foi hilariante.
Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa
- Secret Story
- Há 3h e 16min
Últimos vídeos
03:44
Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa
Há 3h e 16min
00:53
Marisa volta a ‘apontar o dedo’ a Liliana: «Ela sabe o que fez»
Há 2h e 36min
02:20
«Ela pecou duas vezes»: Leandro condena postura de Liliana para com Marisa
Há 2h e 38min
01:54
Reação de Pedro às nomeações causa falatório na casa: «Ficaste muito pensativo»
Há 3h e 6min
03:13
Três concorrentes estão em risco: Já são conhecidos os nomeados da semana no Secret Story 9
Há 3h e 8min
01:42
Liliana foi bem-sucedida? Saiba o resultado da missão que agitou a casa
Há 3h e 14min
02:32
«Sou um pau-mandado»: Fábio ironiza comentários os colegas
Há 3h e 22min
02:34
«Há uma coisa que se chama respeito»: Inês critica postura de Liliana para com Marisa
Há 3h e 28min
02:13
Marisa impõe limites depois de cadeira quente fervorosa: «Só eu sei o que me custa»
Há 3h e 31min
01:56
«Fui pedir desculpa à Marisa»: Liliana admite falha depois de cadeira quente explosiva
Há 3h e 36min
03:06
A casa ‘tremeu’! Concorrentes assistem às imagens mais polémicas da cadeira quente
Há 3h e 39min
04:31
Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos
Ontem às 19:54
05:46
Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»
Ontem às 19:35
04:44
Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação
Ontem às 19:21
12:55
Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»
Ontem às 19:00
15:50
Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro
Ontem às 18:46
02:57
Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»
Ontem às 18:23
02:41
Fábio compara Liliana a um elfo e a concorrente exalta-se
Ontem às 18:03
04:52
Marisa faz crise de ciúmes a Pedro... Por causa do vestido de outra concorrente
Ontem às 18:02
08:36
Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto
Ontem às 17:30
11:24
Fábio entra em confronto com Pedro Jorge: «Não tem nada na cabeça»
Ontem às 16:46
05:03
Pedro manda boca a Liliana sobre Zé e Fábio: «Sais de uma para te meteres noutra»
Ontem às 16:32
05:03
Liliana contra relação de Pedro e Marisa: «Desrespeita a pessoa que tem há 7 anos»
Ontem às 16:28
05:03
Liliana arrasa casal Pedro e Marisa: «É o imaturo e a tapadinha»
Ontem às 16:28
04:40
Inês recorda Liliana sobre o fim do noivado com Zé: «Foi-te útil para jogo». A resposta surpreende
Ontem às 15:58
04:40
Arrependida, Liliana recorda ex-noivo, Zé: «Teria feito diferente»
Ontem às 15:56
06:52
Inês dá alfinetada na relação de Fábio e Liliana: «Não aproveitou...»
Ontem às 15:45
01:52
Quem é que aparece mais? Leandro e Pedro entram em desacordo
Ontem às 15:28
01:43
Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato
Ontem às 13:51
01:50
Marisa desabafa com Leandro «Eu penso que não lhe digo coisas tão graves como ele me diz a mim»
Ontem às 13:50
02:14
Concorrentes recordam liderança de Leandro «Para fazer bem feito estou cá eu»
Ontem às 13:15
04:05
Marisa não perdoa Liliana e crítica a relação da concorrente com Fábio
Ontem às 12:45
08:19
Insólito: Leandro desabafa com Marisa e... a concorrente adormece
Ontem às 12:40
02:56
Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam
Ontem às 12:22
07:09
Coro natalício acaba em desastre com Liliana a boicotar
Ontem às 12:15
05:20
Não se podem ver: Liliana e Leandro entram em picardia constante
Ontem às 12:01
01:46
Ana explica por que razão nunca teve namorado
Ontem às 12:00
05:30
Momento natalício acaba em despique entre Liliana e Leandro: «Queres destaque»
Ontem às 11:40
05:12
Cristina Ferreira confronta Ana sobre Pedro: “Se tivesses dado espaço, tinha ido mais além?”
Ontem às 11:38
05:12
Cristina Ferreira conta confissão de Pedro a Ana: “Como é que entendes isso?”
Ontem às 11:37
02:33
Depois de especulações, Ana fala sobre os seus sentimentos por Pedro
Ontem às 11:25
03:39
Depois de sair do “Secret Story 9”, Ana descobriu isto. E ficou em choque
Ontem às 11:22
03:39
Ana confessa engano: “Pensava que me destacava”
Ontem às 11:22
00:32
Cristina Ferreira faz confissão inédita a ex-concorrente do “Secret Story 9”: “Tenho que te dizer isto”
Ontem às 11:16
01:30
Beijos, carícias e declarações de amor: Pedro e Marisa mais unidos do que nunca
Ontem às 02:57
05:51
Com receio de perder apoiantes, Fábio desabafa e recebe apoio da namorada
Ontem às 02:39
07:16
Em desabafo com Marisa e Inês, Leandro não cala revolta
Ontem às 02:10
07:44
Após cadeira quente, Marisa mostra-se fula com as palavras de Liliana «Tomara ela»
Ontem às 02:09
04:03
Em chamas: tensão explode entre Marisa e Liliana e obriga a Voz a intervir
Ontem às 02:02
01:51
Como nunca a viu: Marisa perde a cabeça com Liliana e Pedro vê-se obrigado a agarrá-la
Ontem às 02:00
06:21
Berros sem fim. Liliana e Leandro entram em despique: «Jogo sujo»
Ontem às 01:56
07:42
Leandro e Inês acusam Fábio de machismo e o concorrente responde à letra
Ontem às 01:36
04:18
Sem papas na língua: Leandro reage às acusações de Liliana
Ontem às 01:36
03:40
Fábio defende-se e Liliana leva as mãos à cabeça
Ontem às 01:25
04:08
A arder. Pedro perde a cabeça e Liliana levanta-se: «Não falas dos meus filhos»
Ontem às 01:20
05:17
Liliana e Fábio acusam Marisa de «falta de amor próprio» e Pedro impõe-se
Ontem às 01:15
03:40
Liliana arrasa postura de Inês na casa: «Não faz diferença»
Ontem às 01:10
01:04
Acaba a gala e Leandro leva "descasca" de Marisa. O motivo? A expulsão de Ana
Ontem às 01:03
07:05
Já é conhecida a primeira tabela de nomeações da semana: Todas as escolhas aqui
Ontem às 00:52
09:19
Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Veja se Fábio acertou no segredo de Marisa
Ontem às 00:43
08:21
A expulsão do Secret Story que está a pôr Portugal a falar: Veja quem já não chega à final
Ontem às 00:26