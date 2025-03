Hilariante: Miguel Vicente fala sozinho, enquanto Bruno de Carvalho faz dança sensual. No fim alguém 'desmaia'

No Extra Secret Story - Desafio Final, Miguel Vicente critica a postura dos colegas no jardim, enquanto Bruno de Carvalho se diverte dentro da casa a fazer danças sensuais a Joana Diniz e a Inês Morais, num momento divertido. No fim de tudo, Bruno de Carvalho finge 'desmaiar' na casa de banho, para que Joana Diniz vá ver dele e a animação continua, com Tiago Rufino incluído já na situação.