Hilariante! Sandrina Pratas fica presa na despensa e arrisca-se a passar lá a noite

No Secret Story - Desafio Final, a grade da despensa começa a fechar e a Sandrina precipita-se a entrar para tirar as vassouras e a pá, acabando por ficar trancada na divisão. O grupo mete-se com a concorrente, que começa a gritar “ninguém vai dormir nesta casa!”, deitando-se numa das prateleiras. A Voz decide então abrir um pouco a grade, mas a Sandrina faz uma fita por ter medo de ficar entalada. Depois de os colegas a incentivarem, a Sandrina lá consegue escapar, perante o espanto do Bruno de Carvalho, que não acredita ser real o drama da concorrente.