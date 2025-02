Hilariante! Sandrina tenta convencer os colegas de que está a comunicar com o exterior. Veja como correu a missão

No Secret Story - Desafio Final, durante a manhã, a Sandrina espreita através do espelho da cozinha, deixando vários concorrentes intrigados. A Sandrina revela à Daniela e ao Miguel que comunicou com um rapaz da produção e que recebeu informações do exterior, temendo ser penalizada por isso. O algarvio considera que é algo muito grave e que a concorrente pode até ser expulsa. A Sandrina conta o que se passou ao Tiago e à Iury e o Miguel reforça que a concorrente se queimou a três semanas da final. O que, aparentemente, ninguém sabe, é que a Sandrina cumpre uma missão (pouco) secreta…